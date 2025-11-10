پخش زنده
امروز: -
فرماندار ویژه خوی از پایان پروژه مهم آبرسانی به قشلاق عشایری گوگرد علیا خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، صدها خانوار عشایری از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ غلامحسین آزاد، فرماندار ویژه خوی، در گفتوگو با خبرنگاران با اعلام خبر اتمام پروژه آبرسانی به قشلاق عشایری گوگرد علیا اظهار کرد: تمام توان خود را برای رفع محرومیت از چهره مناطق عشایری و محروم شهرستان خوی بهکار خواهیم گرفت.
وی با قدردانی از اهتمام ویژه ادارهکل امور عشایری استان و شهرستان در اجرای طرحهای آبرسانی گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال و شامل احداث یک مخزن بتنی ۳۰۰ مترمکعبی و اجرای خط انتقال به طول یکهزار متر به بهرهبرداری رسید. با افتتاح این طرح، ۴۷۵ خانوار عشایری از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار شدند.
آزاد همچنین از تداوم پروژههای مشابه در مناطق دیگر خبر داد و افزود: پروژه آبرسانی قشلاق عشایری تاریمیش با ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست و مخزن آب روستای حبش سفلی نیز با اعتباری معادل ۴۰ میلیارد ریال پیمانسپاری شده است.
در ادامه، رضا واثقی، رئیس اداره امور عشایری خوی، با قدردانی از پیگیریها و بازدیدهای میدانی فرماندار ویژه از مناطق صعبالعبور عشایری، گفت: پروژه آبرسانی قشلاق عشایری تاریمیش با ۹۰ میلیارد ریال اعتبار در دست اجراست و با تکمیل ۲۵ درصد باقیمانده، ۱۲۵ خانوار عشایری نیز از نعمت آب آشامیدنی بهرهمند خواهند شد.
وی همچنین از تخصیص ۶۰۰ عدد آبشخور دامی گالوانیزه با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال خبر داد و افزود: با اجرای این طرح، مشکل تأمین آب بیش از ۸۰ هزار رأس دام عشایر در مناطق هدف برطرف میشود.