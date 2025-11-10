به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، روابط عمومی ارتش پاکستان (ISPR) در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ژنرال ساحر شمشاد مرزا» در سفر رسمی به عربستان و دیدار با مقامات بلند پایه نظامی این کشور درباره راه‌های تقویت همکاری‌های دفاعی و نظامی به رایزنی پرداخت و طرفین در این دیدار علاوه بر بررسی تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، روش‌های گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه دفاعی و آموزشی را نیز مورد بحث قرار دادند.

همچنین دو طرف ضمن تاکید بر استحکام روابط برادرانه دیرینه میان پاکستان و عربستان بر توسعه مشارکت‌های دفاعی و هماهنگی‌های راهبردی نیز تأکید کردند، در این نشست از سوی دولت عربستان مدال افتخار عالی «عبدالعزیز» (King Abdulaziz Medal of Honor – Excellent Class) به فرمانده نطامی پاکستان اهدا شد.

رهبران نظامی عربستان همچنین مهارت حرفه‌ای نیرو‌های مسلح پاکستان را ستودند و از فداکاری‌های ارتش پاکستان در مبارزه با تروریسم قدردانی کردند.

گفتنی است، این دیدار در حالی برگزار شد که معاهده دفاعی راهبردی میان پاکستان و عربستان سعودی (Strategic Mutual Defence Agreement) اخیراً میان طرفین امضا شده است و براساس آن هرگونه اقدام تهاجمی علیه یکی از دو کشور، به‌مثابه اقدام علیه هر دو کشور تلقی می‌شود و همکاری‌های دفاعی میان دو کشور در مسیر توسعه و تقویت قرار دارد.