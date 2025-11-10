پخش زنده
رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح پاکستان در خلال سفر رسمی به ریاض با «ژنرال فیاض بن حمید الرویلی» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عربستان دیدار کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، روابط عمومی ارتش پاکستان (ISPR) در بیانیهای اعلام کرد: «ژنرال ساحر شمشاد مرزا» در سفر رسمی به عربستان و دیدار با مقامات بلند پایه نظامی این کشور درباره راههای تقویت همکاریهای دفاعی و نظامی به رایزنی پرداخت و طرفین در این دیدار علاوه بر بررسی تحولات منطقهای و بینالمللی، روشهای گسترش همکاریهای دوجانبه در حوزه دفاعی و آموزشی را نیز مورد بحث قرار دادند.
همچنین دو طرف ضمن تاکید بر استحکام روابط برادرانه دیرینه میان پاکستان و عربستان بر توسعه مشارکتهای دفاعی و هماهنگیهای راهبردی نیز تأکید کردند، در این نشست از سوی دولت عربستان مدال افتخار عالی «عبدالعزیز» (King Abdulaziz Medal of Honor – Excellent Class) به فرمانده نطامی پاکستان اهدا شد.
رهبران نظامی عربستان همچنین مهارت حرفهای نیروهای مسلح پاکستان را ستودند و از فداکاریهای ارتش پاکستان در مبارزه با تروریسم قدردانی کردند.
گفتنی است، این دیدار در حالی برگزار شد که معاهده دفاعی راهبردی میان پاکستان و عربستان سعودی (Strategic Mutual Defence Agreement) اخیراً میان طرفین امضا شده است و براساس آن هرگونه اقدام تهاجمی علیه یکی از دو کشور، بهمثابه اقدام علیه هر دو کشور تلقی میشود و همکاریهای دفاعی میان دو کشور در مسیر توسعه و تقویت قرار دارد.