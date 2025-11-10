به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛چراغی گفت: ارائه خدمات رفاهی توأم با حفظ کرامت انسانی به دانشجویان رسالت اصلی صندوق رفاه دانشجویان است.

وی افزود: با هدف تأمین امنیت غذایی دانشجویان کم برخوردار و با حمایت صندوق رفاه دانشجویان از سال ۱۴۰۱ تاکنون، ۷۱ صندوق خیریه رفاه دانشجویی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایجاد شده و مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال کمک هزینه تأمین غذا با هم افزایی سه جانبه صندوق، دانشگاه‌ها و خیرین برای بیش از ۱۰ هزار دانشجو در سراسر کشور تأمین شده است و کارت تغذیه آن دسته از دانشجویانی که بضاعت مالی کافی برای تأمین هزینه غذای دانشجویی ندارند شارژ شده است.

چراغی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ نیز بیش از ۴۵ میلیارد ریال به ۳۴۱۹ دانشجو پرداخت شده است. این اقدام با هماهنگی معاونت‌های دانشجویی دانشگاه‌ها به انجام می‌رسد تا شرایط برابری برای امکان ادامه تحصیل بدون دغدغه معیشت برای دانشجویان فراهم آید.

معاون برنامه ریزی و امور سرمایه گذاری صندوق رفاه با اشاره به اهمیت موضوع کمک به دانشجویان، از تلاش‌های صندوق رفاه برای جلب و افزایش حمایت‌های مردمی و مشارکت خیرین خبر داد و افزود اقدامات مؤثری برای استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی برخی نهاد‌ها و بنگاه‌های اقتصادی صورت گرفته است که در آینده نقش موثرتری در تأمین اعتبارات طرح‌های حمایتی ایفا خواهند کرد.

چراغی با اشاره به نقش مؤثر فرهنگ خیر و اهمیت ایجاد زمینه‌های جلب مشارکت‌های مردمی گفت: با راه اندازی سامانه حامیان صندوق رفاه دانشجویان به نشانی (https://hami.swf.ir) این صندوق آمادگی دارد از طریق سامانه مذکور، مساعدت‌ها، کمک‌های مردمی، سازمانی و یا هر نهاد حمایتگر را جلب و در مسیر تأمین غذای دانشجویان کم بضاعت کار سازی نماید. امید است با تقویت منابع مالی نسبت به ایجاد امنیت غذایی و رفع دغدغه معیشت دانشجویان کم برخوردار زمینه تحصیل آسان برای همه فرزندان ایران زمین فراهم آید.

وی افزود: بدون شک صندوق رفاه دانشجویان به عنوان متولی اصلی ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان، در این زمینه از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد و از مشارکت افراد، سازمان‌ها و نهاد‌های حمایتگر به نحو شایسته‌ای استقبال می‌کند.