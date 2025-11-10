مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران گفت : تولید پراکنده در مناطق شهری، علاوه بر کاهش تلفات انتقال و توزیع، موجب افزایش انعطاف‌پذیری شبکه و پایداری بیشتر در زمان بحران می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران به‌همراه سرپرست شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی، با هدف بررسی راهکار‌های توسعه ظرفیت تولید برق در منطقه پایتخت از نیروگاه طرشت بازدید کردند.

در این بازدید که در جهت سیاست‌های این شرکت برای تقویت زیرساخت‌های تولید برق شهری، افزایش تاب‌آوری شبکه و تحقق اهداف پدافند غیرعامل و با هدف بررسی راهکار‌های توسعه ظرفیت تولید برق در منطقه پایتخت و افزایش سهم تولید پراکنده در شبکه برق تهران انجام شد، فرهاد شبیهی ضمن گفت‌و‌گو با مدیران و کارشناسان نیروگاه، از نزدیک در جریان وضعیت فنی تجهیزات، ظرفیت تولید فعلی و برنامه‌های توسعه‌ای نیروگاه قرار گرفت و با تأکید بر اهمیت تولید پراکنده در کلان‌شهرها، این مدل از تولید را یکی از راهکار‌های مؤثر برای پایداری شبکه برق در شرایط اوج مصرف دانست.

وی همچنین اظهار داشت: تولید پراکنده در مناطق شهری، علاوه بر کاهش تلفات انتقال و توزیع، موجب افزایش انعطاف‌پذیری شبکه و پایداری بیشتر در زمان بحران می‌شود. با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌توان این ظرفیت را در نقاط مختلف تهران توسعه داد.

مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران همچنین با اشاره به موقعیت راهبردی نیروگاه طرشت گفت: "این نیروگاه به‌عنوان یکی از مراکز مهم تولید پراکنده در پایتخت، نقشی کلیدی در تأمین برق مطمئن تهران دارد و توسعه آن می‌تواند الگوی موفقی برای سایر مناطق کشور باشد.

وی در ادامه بر اهمیت ارتقای مهارت‌های تخصصی کارکنان در حوزه بهره‌برداری و نگهداری نیروگاه‌های کوچک مقیاس تأکید کرد و گفت: افزایش توان فنی نیروی انسانی و ایجاد بستر آموزشی مستمر، از پیش‌شرط‌های تحقق اهداف تولید پراکنده است.