فرماندار شادگان گفت: طرح ساماندهی گزار شهدای شادگان که مدتی متوقف شده بود، با پیگیری‌های جدی و همراهی مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان درحال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یعقوب مقدم به همراه سیدرضا حسینی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان و جمعی از معاونین اداره‌کل، از روند اجرای پروژه بهسازی و ساماندهی گلزار مطهر شهدای شهرستان بازدید کردند.

وی در این بازدید با تأکید بر ضرورت تسریع در روند اجرای پروژه اظهار داشت: پروژه ساماندهی گزار شهدای شادگان که مدتی با وقفه مواجه بود، با پیگیری‌های جدی و دلسوزانه دکتر حسینی مدیرکل بنیاد شهید خوزستان و دکتر خنفری نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی مجدداً فعال شده در دو هفته اخیر شاهد آغاز مجدد عملیات اجرایی این پروژه هستیم.

مقدم با تاکید بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه ساماندهی گلزار شهدا با توجه به دغدغه خانواده‌های معظم شهدا، افزود:خوشبختانه در این مدت روند کار مطلوب بوده و مجریان پروژه نیز قول داده است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن پروژه را به اتمام برساند.

فرماندار شادگان در پایان از زحمات و حضور میدانی مدیرکل بنیاد شهید و معاونین ایشان در شهرستان که با جدیت پروژه بهسازی و ساماندهی گلزار مطهر شهدای شهرستان را دنبال می‌کنند تشکر و قدردانی کرد.

سیدرضا حسینی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان نیز در ادامه این بازدید با اشاره به اهمیت این پروژه گفت:پروژه گلزار شهدای شادگان با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و انشاءالله تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: این طرح هدیه‌ای است به خانواده‌های معظم شهدا و با همکاری فرمانداری، دستگاه‌های اجرایی شهرستان و پیگیری‌های دکتر خنفری نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی در موعد مقرر تکمیل خواهد شد.

گفتنی است، پروژه ساماندهی گلزار مطهر شهدای شادگان با هدف حفظ و ارتقای شأن و جایگاه والای شهدا، زیباسازی محیط و ایجاد فضایی در خور خانواده‌های معظم شهدا در حال اجراست.