استاندار زنجان بر اهمیت شناسایی نقاط پرخطر در روستاها و نوسازی بافتهای فرسوده، در استان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ صادقی در جلسه ستاد مدیریت بحران استان با اشاره به بحرانخیز بودن این استان، بر لزوم برنامهریزی دقیق، علمی و مبتنی بر واقعیتهای میدانی برای مقابله با حوادث احتمالی تأکید کرد.
استاندار زنجان تصمیمگیریها باید بر پایه جمعبندی کارگروههای تخصصی انجام گیرد و برای حل هر مسئله، زمانبندی مشخصی تعیین شود. وی افزود: مدیران دستگاههای اجرایی باید با استفاده از ظرفیتهای موجود، نسبت به تقویت آموزش، آمادگی و اجرای برنامههای لازم در سه مرحله پیش، حین و پس از بحران اقدام کنند.
وی با تأکید بر اهمیت شناسایی نقاط پرخطر در روستاها و نوسازی بافتهای فرسوده، افزود: گروههای پژوهشی برای بررسی روستاهای آسیبپذیر تشکیل شود و روند تخصیص اعتبارات عمرانی در این حوزه با رفع موانع سرعت گیرد.
صادقی همچنین بهرهگیری از فناوریهای نوین و سامانههای هشدار سریع را عاملی مؤثر در کاهش خسارات احتمالی دانست.
در پایان این نشست، مقرر شد دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران استان، طرحهای عملیاتی خود را در قالب برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت به دبیرخانه ستاد ارائه کرده و گزارش آمادگی شهرستانها بهصورت فصلی ارزیابی شود.