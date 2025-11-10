رئیس اداره جنگل‌داری و جنگل‌کاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه از توسعه ۷۰۰ هکتاری طرح زراعت چوب در استان طی سال جاری خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رئیس اداره جنگل‌داری و جنگل‌کاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه گفت: برای اجرای این برنامه حدود یک میلیون اصله نهال در نهالستان‌های استان تولید شده است.

جلیلیان با اشاره به اجرای طرح زراعت چوب با دو گونه اکالیپتوس و صنوبر در استان کرمانشاه، افزود: گونه اکالیپتوس از آذر به بعد در شهرستان‌های گرمسیری و گونه صنوبر از اسفند در شهرستان‌های معتدل و سردسیر استان کشت خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: متقاضیان در صورت برخورداری از زمین و آب می‌توانند درخواست خود را به ادارات منابع طبیعی شهرستان‌ها ارائه داده و پس از تشکیل پرونده، نهال رایگان دریافت کنند.

یکی از اهداف مهم اجرای طرح زراعت چوب حفاظت از جنگل‌های طبیعی استان است.