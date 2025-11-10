رئیس سازمان بسیج اصناف کشور:
استقبال جامعه ادبی از همایش ملی شعر شهدای اصناف
رئیس سازمان بسیج اصناف کشور با اشاره به برگزاری همایش ملى شعر ۱۱ هزار شهید اصناف و بازار در شانزدهم دی گفت: جامعه ادبی کشور از این همایش استقبال خوبی کرده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما
، سردار حسن پور با اشاره به این که زبان شعر، از اثرگذارترین ابزارها برای انتقال مفاهیم ارزشی است، گفت: تاکنون از ۲۷ استان و ۶۱ شهرستان آثار شاعران به دبیرخانه همایش رسیده است و این استقبال نشان میدهد جامعه ادبی کشور نیز درخصوص معرفی شهدای اصناف احساس مسئولیت دارد.
وی ادامه داد: طرحی با عنوان «محافل بازار» در نقاط مختلف کشور آغاز شده که هدف آن معرفی شهدای شاخص اصناف و انتقال فرهنگ ایثار و جهاد به نسل جوان است.
رئیس سازمان بسیج اصناف کشور افزود: در این طرح، کسبه و بازاریان بهصورت خودجوش در محل کسب یا کارگاه شهیدان صنف خود، محافلی معنوی برگزار میکنند تا یاد و نام شهید در فضای بازار زنده بماند. این برنامه با کمترین هزینه، اما با بیشترین اثرگذاری فرهنگی برگزار میشود و خوشبختانه با استقبال گسترده مردم مواجه شده است.
او گفت: در کنار محافل بازار، تولید ۲۰ مستند درباره شهدای شاخص اصناف کشور را در دستور کار قرار دادیم که این مستندها مراحل نهایی را طی میکنند و انشاءالله از ماه آینده از رسانه ملی پخش خواهند شد. علاوه بر آن، ۲۰ قسمت پویانگاشت درباره هر یک از شهدای شاخص اصناف در حال تولید است و مجموعهای با عنوان “مشتیها” ویژه نوجوانان و جوانان در دست تدوین قرار دارد تا فرهنگ اصیل بازار اسلامی و مفاهیمی مانند فتوت و جوانمردی برای نسل جدید تبیین شود.
سردار حسن پور افزود: کتاب جامع شهدای اصناف که شامل تصاویر، اسناد و روایتهای ماندگار از شهدای بازار در دوران دفاع مقدس و انقلاب اسلامی است، نیز در حال تدوین است و هزار نسخه از آن برای استفاده پژوهشگران و فعالان فرهنگی چاپ خواهد شد.
به گفته رئیس سازمان بسیج اصناف کشور، شهید سعید عبداللهیان از صنف لوازمالتحریر، شهید علی هاتفیفرد از صنف کامیونداران همدان و سه شهید صنف جرثقیلداران در لرستان از جمله شهدایی هستند که در جبههها با تخصص صنفی خود به یاری رزمندگان شتافتند و در همان مسیر به شهادت رسیدند. این نمونهها نشان میدهد که اصناف کشور در دوران دفاع مقدس تنها به پشتیبانی مالی بسنده نکردند، بلکه خود در میدان حضور داشتند.
وی گفت: هدف ما این است که هر جوان بازاری با یک شهید صنف خود آشنا شود و پیوندی معنوی برقرار کند. اگر چنین ارتباطی شکل بگیرد، جوان ما در مسیر زندگی بیمه میشود. اصناف امروز همان روحیه جوانان سال ۶۰ را دارند و هرگاه پای دفاع از اسلام و میهن در میان باشد، همان غیرت و ایمان دوباره در میدان ظاهر خواهد شد.