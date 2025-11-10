به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرماندارکبودراهنگ گفت: سهمیه آرد نانوایی‌های شهرستان نسبت جمعیت کم است و موجب شلوغی نانوایی‌ها و نرسیدن نان به مردم میشود

سید ایوب موسوی افزود: باید در نانوایی‌ها از نظر کیفیت و ساعت پخت وزن نان و بهداشت بازرسی انجام شود و با متخلفین طبق قانون برخورد شود و نانوایی‌هایی که قوانین را رعایت کنند تشویق شود.

وی تاکید کرد: در راستای پدافند غیرعامل حدود ۶۰ درصد از نانوایی‌های شهرستان به سوخت جایگزین و مخزن آب و برق اضطراری مجهز شده‌اند تا در زمان بحران نیز پخت نان داشته باشند و باید همه نانوایی‌ها به این تجهیزات مجهز شوند و برای خرید موتور برق تسهیلات اعطا می شود.