معاون هماهنگکننده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: پدافند هوایی خط مقدم امنیت کشور و نقش این نیرو در صیانت از آسمان ایران اسلامی، سرنوشتساز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر سرتیپ «محمد یوسفیخوشقلب» با حضور در منطقه پدافند هوایی جنوب شهید بوشهریان از بخشهای مختلف این یگان بازدید کرد و وضعیت آمادگی رزمی، توان دفاعی و انسجام عملیاتی نیروهای مستقر در منطقه را مورد ارزیابی میدانی قرار داد.
امیر سرتیپ خوشقلب در این بازدید، با حضور در سایتها، مواضع راداری و مراکز فرماندهی منطقه، ضمن بررسی آخرین وضعیت آمادگی تجهیزات و سامانههای پدافندی، از پایش و رصد مستمر آسمان کشور در حوزه جنوب قدردانی کرد.
وی در جمع کارکنان پایور و وظیفه منطقه پدافند هوایی جنوب، با تقدیر از تعهد، دقت و هوشیاری شبانهروزی نیروهای این منطقه، آرامش و امنیت امروز کشور را ثمره مجاهدت خاموش این نیروها دانست و گفت: پدافند هوایی خط مقدم امنیت ملی و نقش این نیرو در صیانت از آسمان ایران اسلامی، سرنوشتساز و افتخارآفرین است.
معاون هماهنگکننده نیروی پدافند هوایی تأکید کرد: حفظ و ارتقای این آمادگی مستمر، نیازمند آموزشهای بهروز، روحیه جهادی و همدلی میان ردههای فرماندهی و کارکنان است؛ و خوشبختانه منطقه پدافند هوایی جنوب از این نظر در سطحی ممتاز قرار دارد.
در پایان این بازدید، امیر سرتیپ خوشقلب از تلاشهای فرماندهان و کارکنان منطقه شهید بوشهریان تقدیر و بر تداوم مسیر خودکفایی، نوسازی تجهیزات و افزایش توان واکنش سریع پدافند هوایی کشور تأکید کرد.