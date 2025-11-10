پخش زنده
سرپرست ادارهکل شیلات خوزستان گفت: در راستای فعالسازی مزارع راکد پرورش میگو در مجتمع چوئبده آبادان، بهرهبرداران این مزارع تا پایان آذرماه فرصت دارند نسبت به از سرگیری فعالیت خود اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید شریف موسوی با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیتهای مغفول در بخش پرورش میگو اظهار کرد: مجتمع پرورش میگوی چوئبده بهعنوان یکی از قطبهای تولید میگوی پرورشی در جنوب خوزستان، در سالهای اخیر بخشی از ظرفیت خود را به دلیل غیرفعال بودن برخی مزارع از دست داده است.
وی افزود: طی مکاتبات و اطلاعرسانیهای انجامشده و بر اساس اطلاعیه منتشرشده در ماه گذشته، مهلت دو ماههای تا پایان آذرماه برای فعالسازی مجدد این مزارع تعیین شد تا بهرهبرداران با رفع نواقص و آمادهسازی زیرساختها، واحدهای خود را برای ورود به چرخه تولید در سال زراعی آینده آماده کنند.
سرپرست ادارهکل شیلات خوزستان با تأکید بر حمایت از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان فعال خاطرنشان کرد: در صورت عدم راهاندازی واحدهای راکد در مهلت مقرر، تصمیمات لازم در خصوص نحوه واگذاری یا تغییر وضعیت بهرهبرداری این مزارع اتخاذ خواهد شد.
موسوی همچنین با اشاره به ضرورت احیای مزارع راکد مجتمع چوئبده گفت: فعال شدن این ظرفیتها نه تنها موجب افزایش تولید و ایجاد اشتغال میشود، بلکه رونق اقتصادی منطقه را نیز به همراه داشته و سهم خوزستان که در حال حاضر در رتبه پنجم تولید میگوی پرورشی کشور قرار دارد بهطور قابل توجهی افزایش خواهد یافت.