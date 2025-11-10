پخش زنده
میزان پرداخت زکات در استان اصفهان با افزایش ۱۵ درصدی به ۱۴۰ میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اجرایی شورای زکات استان اصفهان با بیان اینکه ۵۰۰ شورای زکات روستایی در سراسر استان فعال است، گفت: بیشترین سهم زکات جمعآوریشده مربوط به فطریه و زکات گندم و جو است.
حجتالاسلام غلامحسین رنجبر با اشاره به اینکه هدفگذاری زکات استان تا پایان سال ۲۳۰ میلیارد تومان است از پلاکگذاری حدود ۶ هزار اصله درخت مثمر در طرح شجره طیبه خبر داد و افزود: میوه این درختان بهعنوان زکات مستحبی مصرف میشود.
وی گفت: زکات جمعآوریشده در استان در امور مختلفی همچون حمایت از نیازمندان، محرومیتزدایی، کمک به ازدواج جوانان و ساخت و مرمت مسکن نیازمندان هزینه میشود.
نماینده ولیفقیه در منطقه و امام جمعه کاشان نیز با اشاره به جایگاه والای زکات در تعالیم اسلامی و با تأکید بر ضرورت فرهنگسازی و ترویج زکات در جامع، گفت: زکات یکی از واجبات الهی و از ضروریات دین مبین اسلام است که در اغلب آیاتی که نماز ذکر شده، به آن نیز تأکید شده است.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی افزود: ضروری است توسعه فعالیتهای تبلیغی، رسانهای و آموزشی در حوزه زکات در دستور کار همه دستگاهها و نهادهای فرهنگی قرار گیرد تا این واجب الهی در بین مردم نهادینه شود.