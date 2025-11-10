پخش زنده
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: این استان بهعنوان پرچمدار خرید تضمینی گندم کشور و دروازه اصلی واردات کالاهای اساسی نقشی راهبردی در تداوم امنیت غذایی کشور ایفا میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید جهان نژادیان با اشاره به شاخصهای کیفی ممتاز گندم استان افزود: خوزستان نه تنها از نظر میزان تولید گندم پیشرو است، بلکه کیفیت محصول تولیدی آن از نظر گلوتن، پروتئین و افت مفید و غیرمفید نیز در سطح کشور ممتاز است، نتایج آزمایشهای مرکز پژوهشهای شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران نشان میدهد که کیفیت گندم استان همواره جزو بهترین نمونههای کشور ارزیابی شده است.
وی تصریح کرد: استان خوزستان بهعنوان پرچمدار خرید تضمینی گندم کشور، و همچنین دروازه اصلی واردات کالاهای اساسی از طریق بندر امام خمینی (ره) و محور صادرات این کالاها به سایر استانها، نقشی راهبردی در تداوم امنیت غذایی کشور ایفا میکند.
جهان نژادیان با بیان اینکه این جایگاه ملی اهمیت توجه به کیفیتمحوری را برای ما دوچندان کرده است. اضافه کرد: در حوزه کنترل کیفی، اداره کل با همکاری کارشناسان مجرب و با هماهنگی مستمر با سازمان غذا و دارو و ادارهکل استاندارد استان، فرآیندهای نمونهبرداری، آزمایش و پایش مستمر گندم، آرد و نان را انجام میدهد تا علاوه بر ارتقای سلامت عمومی، کیفیت کالای اساسی مردم تضمین شود.
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان ادامه داد: این اقدامات نمونهای روشن از اهمیت کیفیت و رعایت استانداردها به مناسبت روز ملی کیفیت است.
وی اضافه کرد: ۱۵ کارخانه آردسازی فعال استان در چارچوب استانداردهای ملی فعالیت میکنند و عملکرد آنها بهصورت مستمر پایش میشود
جهان نژادیان با بیان اینکه رعایت دقیق استانداردها موجب ارتقای کیفیت آرد و نان تولیدی شده و نقش مؤثری در حفظ جایگاه خوزستان در حوزه کیفیت گندم و فرآوردههای آن دارد خاطرنشان کرد: با تلاش کارشناسان کنترل کیفی، نظارت دقیق بر زنجیره گندم تا نان، امروز گندم خوزستان با کیفیت بالا و مطابق استانداردهای ملی، شایسته عنوان دانه طلایی کشور است و این موفقیت، حاصل همکاری کشاورزان، صنایع آردسازی و دستگاههای نظارتی استان است.