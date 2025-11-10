به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مجتبی بیرانوند فرماندار نهاوند در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های شهرستان با تأکید بر نقش مهم نظام بانکی در توسعه اقتصادی گفت: جذب کامل اعتبارات استانی و تحقق اهداف توسعه‌ای شهرستان، بدون همراهی و همکاری مؤثر بانک‌ها امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: شبکه بانکی نهاوند باید در پرداخت تسهیلات، حمایت از طرح‌های تولیدی، اشتغال‌زایی ،مسکن و پروژه‌های عمرانی مشارکتی فعال‌تر عمل کند تا منابع تخصیصی استان به‌طور کامل جذب و صرف پیشرفت شهرستان شود.

فرماندار نهاوند با بیان اینکه عملکرد دستگاه‌ها و بانک‌ها در زمینه جذب اعتبارات به‌صورت مستمر رصد می‌شود، تصریح کرد: انتظار داریم مدیران بانکی با برنامه‌ریزی دقیق و تسهیل در فرآیند پرداخت تسهیلات، زمینه بهره‌مندی مردم و کارآفرینان از منابع حمایتی را فراهم کنند