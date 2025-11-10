پخش زنده
امروز: -
اعضای تیم ملی فوتبال ایران به دلیل صادر نشدن ویزای برخی بازیکنان و کادر در فرودگاه معطل شدهاند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در شرایطی که قرار بود کاروان تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در رقابتهای العین امروز راهی فرودگاه مهر آباد و سپس امارات شود، اما به اعضای تیم ملی اطلاع دادند فعلا در هتل باقی بمانند، زیرا ویزای برخی از اعضای تیم ملی صادر نشده است.
مهدی محمدنبی، مدیر تیم ملی درباره این موضوع توضیح داد: به دلیل تعطیلی روزهای شنبه و یکشنبه در امارات، تعدادی از ویزاها صادر نشده و امیدواریم ظرف یک تا ۲ ساعت آینده سایر کاروان اعزامی هم ویزایشان صادر شود تا امروز بعد از ظهر تیم ملی اعزام شود.
تیم ملی فوتبال ایران پنجشنبه در بازی نخستش در رقابت های چهارجانبه امارات به مصاف کیپورد میرود. بازی ردهبندی این مسابقات روز دوشنبه ۲۶ آبان برگزار میشود و فینال هم سهشنبه ۲۷ آبان ماه برگزار خواهد شد.