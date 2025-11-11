به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، شپش موی سر نوعی بیماری است که برای همه افراد در سنین مختلف ایجاد می‌شود، اما ابتلا به شپش در بین کودکان مدرسه‌ای بیشتر از سایرین است.

شپش چیست؟

شپش حشره ریزدارای ۳ جفت پا و قلاب‌های قدرتمند است که به مو و پوست می‌چسبد و در محیط‌های گرم و مرطوب ازدیاد پیدا می‌کند. شپش روزانه ۱۰ تخم می‌گذارد و موجب خارش موی سر می‌شود و ابتلا به آن به تمیزی و کثیفی فرد مرتبط نمی‌باشد. شپش سر در بچه ها‌ی مدرسه‌ای به دلیل ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر بیشتر از گروه‌های دیگر دیده می‌شود و مشکلات بهداشتی فراوانی را برای مسئولان به وجود می‌آورد.

برای تشخیص شپش سر والدین می‌توانند قسمت‌های مختلف موی سر را که کودک می‌خاراند را ببینند، زیرا شپش سر با چشم غیر مسلح نیز دیده می‌شود، اما اگر می‌خواهید از وجود شپش سر بر روی مو‌های فرزند خود مطمئن شوید می‌توانید قسمت کوچکی از مو‌های فرزندتان را جدا کنید و با شانه مخصوص، شانه کنید. اگر شپش در موی فرزندتان باشد می‌توانید آن را روی شانه ببینید.

راه‌های مختلفی برای درمان شپش وجود دارد، اما بهترین درمان شپش استفاده از دارو‌های ضد شپش است. اگر فرزندتان دچار شپش است از این دارو‌ها می‌توانید استفاده کنید و بعد از برطرف شدن شپش مو‌های او باید تمام ملحفه‌ها و وسایلی که کودک با آن ارتباط داشته مانند کلاه، لباس، روسری، بالش و کاناپه و... را با بالاترین دما آب بشویید، زیرا شپش با آب سرد از بین نمی‌رود.

شپش مو کودک را چگونه تشخیص دهیم

هنگامی که کودک دبستانی ما مبتلا به شپش شد، با او به ملایمت برخورد کنید و او را نزد پزشک برای درمان شپش ببرید و هیچ گاه نا امید نشوید و فکر نکنید با مبتلا شدن به شپش فرد کثیفی هستید. به صحبت‌های دیگران درباره نحوه گرفتن و از بین بردن شپش گوش ندهید و برای درمان از افراد متخصص یاری بگیرید، متاسفانه باور‌های نادرستی درباره شپش وجود دارد که برخی از آن‌ها را درادامه می‌خوانید.

کثیفی موی سر عامل ابتلا به شپش است

این باور اشتباه است. شپش حشره ریزی است که به تمیزی و کثیفی موی سر اهمیت نمی‌دهد حتی پرپشتی، کم پشتی و کوتاه و بلند بودن مو نیز برایش مهم نیست. اما بهتر است همیشه موی خود را تمیزو کوتاه نگه دارید تا در صورت ابتلا به شپش با خبر شوید. داشتن موی بلند روند درمان شپش را سخت می‌کند.

علت شپش مو و راه‌های درمان آن

شپش موی سر موجب خارش شدید موی سر در کودکان می‌شود و در برخی از موارد نیش آن‌ها موجب التهاب پوست سر آن ها میشود، اما برخلاف باور عموم بیماری را منتقل نمی‌کند.

وقتی همکلاسی فرزندم مبتلا به شپش است، لزومی ندارد ما برای کودکمان درمان ضد شپش آغاز کنیم

این باور غلط است. بیشتر کودکان مدرسه‌ای که همکلاسی آن‌ها دچار شپش است، مبتلا به شپش می‌شوند پس بهتر است آن‌ها نیز از محصولات ضد شپش زیر نظر متخصص استفاده کنند.

شپش مخصوص موی کودکان است؟

این یک باور غلط است. شپش ممکن است در موی همه افراد در سنین مختلف دیده شود، اما در کودکان به علت رابطه تنگاتنگی که با یکدیگر دارند شایع‌تر است؛ و اگر کسی مبتلا به شپش باشد این امکان وجود دارد که شما نیز از او شپش بگیرید.

آیا انتقال شپش از طریق استخر ممکن است

شپش‌ها نمی‌توانند در آب شنا کنند و از طریق آب از موی سر فردی به فرد دیگر منتقل شوند، اما می‌توانند از طریق استفاده مشترک لوازم شخصی مانند حوله و برس منتقل گردند.

شپش‌ها توانایی پرواز دارند و می‌تواننداز روی سر یک فرد روی سر دیگری بپرند؟

این باور اشتباه است. شپش‌ها از روی سر یک فرد نمی‌توانند بر روی سر فرد دیگر بپرند، اما می‌توانند به سرعت حرکت کنند و از طریق تماس مستقیم با موی فرد آلوده به شپش به دیگری منتقل گردند.

چگونه از آلودگی به شپش پیشگیری کنیم

پیشگیری با رعایت بهداشت به ویژه در مکان‌هایی مانند مدارس، مهدکودک‌ها، سربازخانه ها، پرورشگاه‌ها و ... امکان پذیر است و می‌توان از طریق آموزش به افراد تا حد زیادی مانع ایجاد این مشکل شد.

باید به کودکان آموزش داد در مدرسه از تماس سر خود با سر دیگران پرهیز کرده و شال، روسری، کلاه، برس و شانه خود را به دیگران ندهند یا از این وسایلِ مربوط به دیگران استفاده نکنند.

همچنین موارد آلوده باید به سرعت شناسایی و گزارش شوند تا با درمان سریع، بتوان از انتقال آلودگی به دیگران جلوگیری نمود.

تفاوت‌های رشک و شوره سر

شوره سر پوست مرده سر است که به راحتی از مو‌ها جدا می‌شود، اما رشک‌ها تخم مرغی شکل هستند و بیشتر در گیجگاه ها، بالای گوش‌ها و پشت گردن در نزدیکی پوست سر به مو چسبیده‌اند و به راحتی از مو جدا نمی‌شوند و برای جداسازی آنها باید از ناخن استفاده کرد.

برای پیدا کردن تخم شپش باید مو را زیر نورمناسب و تمام نقاط آن را بگردیم و در صورت نیاز از یک ذره بین استفاده کنیم و فرد بررسی کننده نباید زیاد به موی مبتلا به شپش نزدیک شود، زیرا درصد انتقال شپش بالا می‌رود.

برای درمان شپش موی سر چه کار کنیم؟

شپش سر بیماری شایعی که کودکان زیادی را در سنین مهد کودک و دبستان مبتلا می‌کند و از طریق تماس مستقیم سر با سر فرد مبتلا و یا از طریق لباس، کلاه، مقنعه، روسری و سایر لوازم شخصی مانند شانه و حوله انتقال می‌یابد.

برای تشخیص این بیماری بهتر است از افراد متخصص کمک بگیریم و در صورت ابتلا سریعا درمان را آغاز کنیم. بهترین درمان شپش سر استفاده از شامپوی پرمترین است که عوارض زیادی ندارد و مصرف آن برای خانم‌های باردار؛ کودکان و بزرگسالان و شیرخواران بالای ۲ ماه بلا مانع است.

درمان شپش با شامپو ضد شپش

طریقه مصرف این شامپو این گونه است که به مدت ۱۰ دقیقه شامپو را به مو‌های خشک و تمیز آغشته و سپس آبکشی می‌کنیم. یک هفته بعد نیز دوباره این کار را تکرار می‌کنیم.

قبل از مصرف این شامپو به موهایتان شامپو یا نرم کننده نزنید و موهایتان باید کاملا خشک و تمیز باشد.

تا ۲ روز بعد از مصرف دارو نیز بهتر است از شوینده‌ها استفاده نکنیم.

داروی دیگری بنام لیندان نیز برای از بین بردن شپش کاربرد دارد، اما به اندازه این شامپو موثر نیست.

اگر یکی از افراد خانواده مبتلا به شپش سرشد باید تمام خانواده درمان شپش را آغاز کنند.

وسایلی شخصی فرد مبتلا به شپش باید شسته یا فریزو یا به مدت ۲ هفته در کیسه دربسته گذاشته شوند.

کودک پس از یک نوبت استفاده از شامپوی پرمترین می‌تواند به مدرسه برود.