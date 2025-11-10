آقای لاریجانی در حاشیه همایش «ما و غرب» در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مبنی براینکه آیا جمهوری اسلامی ایران برای رفع تحریم‌ها به آمریکا پیام داده، گفت: پیامی به آمریکا داده نشده، اما ایرانی‌ها همیشه دنبال لغو تحریم‌ها هستند. مگر می‌شود کسی باشد که بگوید ما خواهان تحریم‌ها هستیم؟

وی افزود: تمام مقاصد دولت و دیپلماسی برای لغو تحریم‌هاست، اما پیامی ندادیم، چون قبلاً مذاکراتی انجام شد و آنها زیربار نرفتند.

آقای لاریجانی تأکید کرد: ایران همواره از مسیر گفت‌و‌گو و تعامل استقبال کرده، اما این تعامل باید بر پایه احترام متقابل و رفع واقعی موانع باشد.

تهدیدات دبیرکل ناتو نیازی به پاسخ ندارد/ ما با واقعیات زندگی می‌کنیم نه با تهدیدات

دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره تهدیدات اخیر دبیرکل ناتو علیه ایران گفت: این تهدیدات احتیاجی به پاسخ ندارد.

آقای لاریجانی افزود: ما با تهدیدات زندگی نمی‌کنیم، با واقعیات زندگی می‌کنیم. سیاست جمهوری اسلامی ایران بر پایه منطق، اقتدار و درک صحیح از شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی استوار است و از مسیر خود منحرف نخواهد شد.

حتی پس از جنگ هم با اروپا مذاکره کردیم / اصرار آنها بر اجرای اسنپ‌بک بود

دبیر شورای عالی امنیت ملی، در جمع خبرنگاران با انتقاد از روایت‌های تحقیرآمیز آمریکا اظهار داشت: روایت آمریکایی‌ها از ضعف ایران، حماقت‌آمیز است.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: اینکه وضعیت اقتصادی ما متفاوت شده، تحت تردید نیست، اما مردم قبول دارند که ما همه راه‌هایی را که بتواند مسائل را از طریق دیپلماتیک حل کند، امتحان کرده‌ایم.

آقای لاریجانی افزود: حتی پس از جنگ نیز با اروپا و غرب مذاکره انجام شد، اما آنها اصرار داشتند که مکانیسم اسنپ‌بک را فعال کنند؛ اقدامی که خلاف روح توافق و اعتمادسازی بود.

به مسئولان توصیه کردم اختلافات را برجسته نکنند / انسجام ملی را حفظ کنیم

دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار داشت: سیاستمداران باید قدر انسجام مردم را بدانند و به هر مسئله کوچکی تمسک نکنند که اختلافات را برجسته کنند.

وی افزود: در هر کشوری که دموکراسی وجود دارد، اختلاف نظر هم طبیعی است، اما آیا اکنون زمان آن است که هر اختلافی را برجسته کنیم؟

آقای لاریجانی تأکید کرد: هم در جلسات خصوصی و هم در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، این موضوع را به مسئولین توصیه کرده‌ام که از دامن زدن به اختلافات پرهیز کنند و در مسیر تقویت وحدت ملی حرکت کرد.