به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان دور مقدماتی هانیه رستمیان با ثبت امتیاز ۵۸۵ و تنها در x کمتر نسبت به رقیب چینی خود در جایگاه دوم ایستاد و فینالیست شد.

سه تیرانداز از چین، دو نماینده از هند و دو تیرانداز از هنگ کنگ و ترکیه در فینال حضور دارند.

سامیه یاسی با ۵۷۴ امتیاز در رده بیست و چهارم ایستاد و مینا قربانی با ۵۷۰ امتیاز در رده چهل و سوم ایستاد.

مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان با ۲۷ آبان ماه ادامه دارد.

