نمایندگان کشورمان در سومین روز از مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان در تپانچه بادی ۱۰ متر بانوان در خط آتش ایستادند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان دور مقدماتی هانیه رستمیان با ثبت امتیاز ۵۸۵ و تنها در x کمتر نسبت به رقیب چینی خود در جایگاه دوم ایستاد و فینالیست شد.
سه تیرانداز از چین، دو نماینده از هند و دو تیرانداز از هنگ کنگ و ترکیه در فینال حضور دارند.
سامیه یاسی با ۵۷۴ امتیاز در رده بیست و چهارم ایستاد و مینا قربانی با ۵۷۰ امتیاز در رده چهل و سوم ایستاد.
مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان با ۲۷ آبان ماه ادامه دارد.