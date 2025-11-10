پخش زنده
فرماندار شهرستان ویژه مراغه، بر لزوم تشدید نظارتها و پایش بازار و تامین اقلام اساسی و پر مصرف مردم شهرستان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، امین امینیان در جلسه کارگروه تنظیم بازار مراغه، برخورد جدی با هرگونه گرانفروشی، کم فروشی و درج نکردن قیمت و ارائه فاکتور را خواستار شد و اضافه کرد: بازرسان ضمن نظارت و پایش مستمر بازار توجه ویژهای نیز به رعایت نرخهای مصوب اقلام اساسی داشته باشند.
فرماندار شهرستان ویژه مراغه نظارت بر کشتار گاههای مرغ برای تامین و مرغ مورد نیاز شهرستان و شهرهای همجوار را ضروری دانست.
وی افزود: اقلام اساسی و مورد نیاز از جمله گوشت مرغ و برنج به اندازی کافی برای شهرستان تامین شده است و در فروشگاههای سطح شهر عرضه میشود.
امینیان همچنین از شهروندان خواست هرگونه تخلف در عرضه کالاهای اساسی را به اداره صمت و تعزیرات گزارش کنند.