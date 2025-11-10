دبیر دومین همایش ملی شعر یازده هزار شهید اصناف و بازار گفت: تاکنون بیش از ۴۰۰ شاعر از ۲۷ استان آثار ارزشمند خود را به دبیرخانه فرستاده‌اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، محمدمهدی عبداللهی با بیان اینکه شاعران نوجوان تا پیشکسوت در این همایش حضور فعال دارند و آثار در قالب‌های شعر کلاسیک، سپید، نو، ترانه و سرود دریافت شده است، گفت: با توجه به تأکید‌های رهبر معظم انقلاب مبنی بر اهمیت شعر کودک و نوجوان، امسال این بخش نیز به همایش افزوده شد.

او با توجه به استقبال شاعران خارجی از این همایش گفت: مقرر شد بخشی مجزا برای شاعران غیرایرانی در نظر گرفته شود تا بتوانند آثار خود را با محوریت شهدای اصناف و بازار ارسال کنند.

عبداللهی گفت: از ابتدای نهضت اسلامی، بازاریان متدین از نخستین گروه‌هایی بودند که به ندای امام خمینی (ره) لبیک گفتند؛ بسیاری از آنان یا خود در جبهه‌ها حضور یافتند و یا با پشتیبانی مالی از رزمندگان، نقش مهمی در پیروزی انقلاب و دفاع مقدس ایفا کردند.

دبیر دومین همایش ملی شعر یازده هزار شهید اصناف و بازار گفت: هدف اصلی ما احیای نام و یاد این آبرومندان نظام اسلامی است که بسیاری از آنان شهیدان گمنام اصناف و بازار هستند. با زبان شعر و هنر می‌خواهیم این فرهنگ ایثار و فداکاری را به نسل نوجوان و جوان معرفی کنیم. همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند، گاه یک بیت شعر تأثیری بیش از صد‌ها ساعت سخنرانی دارد.

وی ابراز امیدواری کرد: شاعرانی که هنوز آثار خود را ارسال نکرده‌اند یا اشعارشان نیمه‌تمام مانده است، در فرصت باقی مانده تا پنجم آذر با توسل به شهدای اصناف و بازار، آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند.

موضوعات همایش شامل شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و امنیت، شهدای ترور و نیز شهدای حامی مقاومت جهانی و فلسطین است. شهدای اصناف و بازار که در جنگ اخیر ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه جبهه مقاومت به شهادت رسیدند نیز در زمره موضوعات این دوره قرار گرفته‌اند. این همایش با هدف پاسداشت یاد و نام شهدای اصناف و بازار و معرفی رشادت‌های این قشر متعهد برگزار می‌شود.