پخش زنده
امروز: -
تیم کامپوند بانوان کشورمان در مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا در بنگلادش صاحب نشان برنز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم کامپوند بانوان کشورمان با ترکیب فاطمه باقری، گیسا بایبوردی و شیوا بختیاری در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا به مصاف تیم چینتایپه رفت و با نتیجه ۲۳۴ بر ۲۲۷ به پیروزی رسید و راهی دیدار نیمهنهایی شد. تیم ایران در دیدار نیمهنهایی با نتیجه ۲۳۷ بر ۲۲۷ مقابل کرهجنوبی شکست خورد و از صعود به فینال بازماند. تیم ایران در دیدار ردهبندی به مصاف تیم بنگلادش رفت و با نتیجه ۲۲۷ بر ۲۲۴ به پیروزی رسید و صاحب نشان برنز شد.
تیم ریکرو مردان کشورمان با ترکیب رضا شبانی، محمدحسین گلشنی و صادق اشرفی در دور نخست مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا به مصاف تیم تاجیکستان رفت و با نتیجه ۶ بر صفر به پیروزی رسید. تیم ایران در یک چهارم نهایی به مصاف تیم ازبکستان رفت و با نتیجه ۵ بر یک شکست خورد و از صعود به نیمهنهایی بازماند.