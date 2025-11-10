­معاون صنایع‌دستی وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به اینکه زنجیره ارزش سفال، پیوند فرهنگ، خانواده و اقتصاد در لالجین، گفت: صنایع‌دستی، روایت ماندگار پیوند اندیشه، هنر و اقتصاد ایران است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مریم جلالی در آیین افتتاحیه همایش ملی زنجیره ارزش سفال و سرامیک با محوریت لالجین، گفت: صنایع‌دستی، هنر پایه، اقتصاد هویت‌بنیان و خانواده‌محور است. تولید در این عرصه، نه تنها هنری و فرهنگی، بلکه کاملاً دوستدار محیط‌زیست و بدون پسماند است و حتی از ضایعات، با هنر و خلاقیت، محصولی تازه خلق می‌شود.

او با اشاره به ظرفیت‌های گسترده شهر جهانی لالجین، بیان کرد: لالجین پارک موضوعی سفال است و امروز این ظرفیت وجود دارد که به یک تم‌پارک صنایع‌دستی تبدیل شود، جایی که پیوستار فرهنگی آن، از آنچه می‌خوریم و می‌چشیم تا آنچه می‌بینیم، می‌شنویم و می‌گوییم را در برگیرد.

جلالی اضافه کرد: لالجین باید بتواند به‌عنوان برندی ملی و هویت‌ساز از جایگاه جهان‌شهری خود بهره ببرد.

معاون صنایع‌دستی وزیر میراث فرهنگی با تأکید بر اینکه توصیف ظرفیت‌ها و آسیب‌ها به تنهایی کافی نیست، افزود: صنایع‌دستی ایران در دل همه ناترازی‌ها، ترازترین حوزه است، زیرا مبتنی بر تاریخ، کاملاً کاربردی، زیست‌پایه و برخوردار از مشتری مشتاق در داخل و کشور‌های همسایه است.

او با اشاره به اینکه برای توسعه این حوزه، نیازمند تکمیل تمام ارکان زنجیره ارزش هستیم، گفت: لالجین به عنوان مرجع تاریخی و جهان‌شهر سفال، باید محور این زنجیره باشد، امروز نیز اتفاق و همگرایی در استان وجود دارد که می‌تواند این هنر اصیل را در مسیر توسعه قرار دهد.

جلالی به پیشینه تاریخی هنر سفالگری اشاره کرد و افزود: سفال نخستین هنری است که تاریخ و تمدن بشری به آن وابسته است حتی پیش از کشف آتش، ترکیب خاک، آب، آتش و اندیشه سفال پدید آمده است.

وی تصریح کرد: برای بهبود وضعیت صنایع‌دستی، باید هم به دانش روز مجهز شویم و هم پیوند خود را با حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و آموزشی تقویت کنیم. ما در وزارتخانه تلاش می‌کنیم نگاه نقطه‌ای به صنایع‌دستی را به نگاه فرآیندی و توسعه‌محور تبدیل کنم. در حال حاضر، طرح زنجیره ارزش صنایع‌دستی و مدیریت جامع آن در کمیسیون فرهنگی دولت در دست بررسی است.