به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی خلیل‌ آباد گفت: به‌ منظور اصلاح و نوسازی تاکستان‌ ها و استفاده بهینه از منابع آب، ۱۶/۵ میلیارد ریال تسهیلات از محل کمک‌ های فنی و اعتباری جذب و صرف داربستی کردن ۱۵ هکتار از باغات انگور شده است.

محمود شبان افزود: در شرایط خشکسالی‌ های اخیر، اجرای طرح داربستی یا فراز راهکاری مؤثر برای مدیریت بهتر باغ، کاهش آفات و افزایش بهره‌ وری است.

شبان با اشاره به اینکه تاکستان‌ های خلیل‌ آباد بیشتر به روش سنتی کشت می‌ شوند، گفت: تاکنون حدود ۵۰۰ هکتار از باغات انگور شهرستان اصلاح و به‌ صورت داربستی کشت شده است.

وی مزایای این طرح را شامل افزایش تولید، بهبود کیفیت، سهولت در برداشت، کاهش مصرف آب و عبور آسان ماشین‌آلات کشاورزی دانست و افزود: اجرای این روش نوین می‌ تواند کشاورزی منطقه را در برابر خشکسالی پایدارتر کند.