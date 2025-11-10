دادستان عمومی و انقلاب کارون از دستگیری یک مجرم شرور و مسلح فراری در این شهرستان خبر داد که با همکاری و پیگیری مردم، دستگیر و روانه زندان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد امین آذرنوش بیان کرد: فرد دستگیرشده دارای سوابق متعدد کیفری از جمله تهدید شهروندان و محکومیت قطعی به تحمل حبس، نگهداری سلاح و مهمات جنگی غیرمجاز، تیراندازی‌های مکرر در شهرستان و درگیری مسلحانه با ماموران بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کارون گفت: متهم در آخرین اقدام خود با تهدید به خودسوزی و انتشار گسترده در فضای مجازی، موجب نگرانی عمومی و برهم زدن امنیت روانی شده بود که با همکاری شهروندان و با ورود سریع عوامل انتظامی، موضوع مدیریت و فرد مذکور بازداشت شد.

آذرنوش تاکید کرد که دستگاه قضایی با قاطعیت با عوامل ناامن کننده برخورد خواهد کرد و مجرمان شرور و خشن مشمول هیچ یک از نهاد‌های ارفاقی نخواهند شد.