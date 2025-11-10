

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، چهاردهمین مرحله از اردوی آمادگی تیم ملی پارادو و میدانی جوانان به منظور آمادگی حضور در بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵ از ۲۳ تا ۳۰ آبان ماه به میزبانی کمپ تیم‌های ملی جانبازان و توان یابان برگزار خواهد شد.

پرهام جعفری، علی غفاری، سیده نیایش رضوی، محمدرضا شوقی، زینب سبیانی، مجتبی حشمتی، جواد نیازمند، رقیه پورعیدی شاه آبادی، مبینا بربری، آتنا سفید دشتی، علی عامری، سینا عبیاوی، حسین ادیب، هنگامه سپهری، فاطمه رستمی، آیشن قنبری، امیرعباس عباسی، امیر محمد منصوری، صدرا حسن پور، فاطمه بازیار، یاسر زمانی، محمدصالح نجف پور، آرمین صالحی، رضا نیک سیرت، هانیه حق نظری، حسین سعیدی فر، سیده مهرانه طباطبایی، هستی شکوری، ریحانه ایرانمنش، سید امید طالب‌پور، ریحانه میرزایی، محمد زبرجد، امیرحسین سهرابیان، حسین سرحدی، علیرضا میرزایی، محمدپارسا سهرابی، ابوالفضل خسروی، ایلیا طهماسبی و امیرعلی حسین بیگی ملی پوشان دعوت شده به این اردو هستند.

ابراهیم مؤمنی، عباس دیانی، سیدجواد موسوی، امیررضا خانجانی، محمد الوان‌پور، آرام معمر، عابدین مرادی، سیما موتاب، مهدی هاشم زاده الهام کاویانی، ستار جایروند، محمدرضا صحراگرد، محبوبه محمدی و زینب پاکار به عنوان مربیان تیم ملی بر تمرینات ملی پوشان نظارت دارند.

بهمن رضایی به عنوان مدیر فنی و علی اصغر هادیزاده به عنوان ناظر فنی در کنار ملی پوشان حضور دارند و ماشاالله طاهری نیز سرپرست این اردو معرفی شده است.