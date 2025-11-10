رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: تعامل ما با وزارت امور خارجه پیوسته و پایدار است و در یک تیم واحد برای مقابله با زورگویی‌های آمریکا و رفع موانع پیشرفت صنعت هسته‌ای کشور حرکت می‌کنیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما، با تشکر از پذیرش دعوت از سوی آقای عراقچی برای بازدید از سازمان انرژی اتمی و بازدید از این سازمان به همراه معاونان این وزارتخانه، گفت: ما با وزارت امور خارجه در یک تیم و به‌صورت ید واحد هستیم، فوق‌العاده هم‌زمان و هم‌گام حرکت می‌کنیم تا بتوانیم این معضل اساسی را که به‌ویژه آمریکایی‌ها با زورگویی خودشان می‌خواهند مانع پیشرفت ما شوند، برطرف و این تهدید را از کشور دور کنیم و اجازه ندهیم این مسیر ما ناهموار و برایش مزاحمتی ایجاد شود؛ بنابراین تعامل ما پیوسته و پایدار است.

اسلامی افزود: هدف از دعوت مسئولان مختلف برای بازدید از سازمان اولا انعکاس وضعیت موجود، جهت‌گیری‌ها و رویکرد‌های سازمان به مسئولان ارشد کشور و آگاه کردن آنها از آخرین وضعیت سازمان، دوما روایتگری است که از صنعت هسته‌ای ما می‌شود و اذهان را در دنیا تحت تأثیر قرار داده و به‌طور طبیعی در داخل هم بی‌اثر نبوده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت : ما در فرایند جهاد تبیین، با ادبیات و ابزار گوناگون معرفی دستاورد‌ها را به‌صورت اقدام و عمل پیش می‌بریم تا مردم ببینند که صنعت هسته‌ای در زندگی‌شان چه نقشی دارد؛ مثلا در بخش سلامت و امنیت غذایی که ما تلاش می‌کنیم در حوزه‌های گوناگون، این محصولات را مردم ببینند و مشاهده کنند، و آن وقت روایتگری ما مقبولیت متفاوتی پیدا می‌کند.

اسلامی افزود: ما هم‌زمان گسترش در جغرافیای کشور و در سرفصل‌های مختلف را در دستور کار قرار داده‌ایم تا این روایتگری معنادارتر شود و قلب مردم ایران اطمینان خاطر داشته باشد که این صنعت، صنعت زندگی ، صنعت تعالی، رشد و شکوفایی علمی و فناوری است و آن چیزی است که در شأن ملت ایران باید باشد و بایسته است که مردم ایران از آن برخوردار باشند.