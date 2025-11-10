دبیر اجرایی شانزدهمین جشنواره فیلم عمار از تمدید ارسال آثار به این جشنواره خبر داد و گفت: جشنواره مردمی فیلم عمار دی سال جاری آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمد حسین صبوری افزود: همه آثاری که رویکرد همسو با مبانی انقلاب اسلامی دارند می‌توانند در بخش‌های رقابتی جشنواره شرکت کنند.

به گفته وی، محور‌های نبرد تمدنی ایران اسلامی با غرب وحشی، آرمان روح الله، ملت قهرمان، اتحاد مقدس، رویای ایرانی، عدالت، حافظه ملی، نهضت جهانی مستضعفین و نظم جدید جهانی، جنگ اقتصادی، دانشگاه، دژ دانش و جنگ فرهنگی از اولویت‌های جشنواره است.

دبیر اجرایی شانزدهمین جشنواره فیلم عمار با اشاره به بخش‌های مختلف جشنواره افزود: فیلم داستانی، فیلم مستند، پویانمایی، نماهنگ، تولیدات تلویزیونی، برنامه اینترنتی، تولیدات فضای مجازی، تولیدات ویدئویی و تصویری با استفاده از هوش مصنوعی و فیلم نامه بخش‌های مختلف این جشنواره است.

صبوری با اشاره به اینکه تارنمای جشنواره به آدرس fanoos.ammarfilm.ir است، گفت: علاقمندان برای ثبت نام و ارسال آثار تا ۲۵ آبان ماه فرصت دارند.