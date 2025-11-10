پخش زنده
امروز: -
یادواره ۶۷ شهید والامقام میان شهر فسا با حضور خادمان امام رضا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دبیر کانون خدمت رضوی شهرستان فسا گفت: آئین یادواره ۶۷ شهید میان شهر فسا با حضور خانوادههای شهدا، رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و خادمیاران رضوی در بوستان بزرگ میان شهر از توابع بخش شیبکوه شهرستان فسا برگزار شد .
جعفر افشارزاده افزود: در این مراسم نسل جدید با خاطرات رزمندگان و معرفی کتاب زندگی شهید ایوب جمشیدی آشنا شدند.
دبیر کانون خدمت رضوی شهرستان فسا اضافه کرد: در این مراسم، مادر شهید ایوب جمشیدی از کتاب زندگینامه این شهید به قلم عمیدی رونمایی کرد.
خادمیاران رضوی هم با برپایی چایخانه از شرکت کنندگان پذیرایی کردند.