یک چشم‌پزشک مازندرانی طی ۱۴ سال تلاش مستمر، با انجام روش پیشرفته تزریق داخل زجاجیه، توانست بینایی ۵۰۰ چشم نوزادان نارس را از خطر نابینایی نجات دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دکتر سید احمد رسولی‌نژاد، فوق‌تخصص جراحی شبکیه دانشگاه علوم پزشکی بابل، طی ۱۴ سال گذشته با انجام روش نوین تزریق داخل زجاجیه، بینایی ۵۰۰ چشم نوزادان نارس را از خطر نابینایی نجات داده است.

وی با بیان اینکه این روش برای اولین بار در سال ۱۳۹۰ در مازندران آغاز شده، گفت: تاکنون توانسته‌ایم با این روش از نابینایی دائمی صدها نوزاد نارس در استان و حتی استان‌های همجوار پیشگیری کنیم.

این استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل افزود: رتینوپاتی نوزادان نارس (ROP) یکی از مهم‌ترین علل نابینایی قابل پیشگیری در کودکان است که در نوزادان با وزن کمتر از ۱۵۰۰ گرم شایع می‌باشد.

دکتر رسولی‌نژاد با اشاره به اولین بیمار تحت درمان خاطرنشان کرد: اولین نوزادی که با این روش درمان شد، نوزادی با وزن تنها ۷۰۰ گرم بود و خوشبختانه امروز بینایی کامل خود را دارد.

وی این موفقیت را نتیجه همکاری تیم پزشکی دانست و گفت: این دستاورد حاصل همکاری نزدیک چشم‌پزشکان، فوق‌تخصصان نوزادان و پرستاران بخش مراقبت‌های ویژه است.

بر اساس آمار ارائه شده، تاکنون بیش از ۶۰۰۰ نوزاد نارس در مازندران تحت معاینات غربالگری ROP قرار گرفته‌اند و این روش درمانی توانسته است از نابینایی ۵۰۰ چشم در نوزادان نارس پیشگیری کند.