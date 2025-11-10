پخش زنده
رئیس دادگستری باوی از پایان یافتن پرونده قتل پنج ساله در این شهرستان با رضایت طرفین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی امیری اظهار کرد: در این پرونده دو نفر به قتل رسیده و چند نفر مصدوم شده بودند و اختلافات بعدی آن طی سالهای گذشته، باعث تنش و نگرانی میان خانوادهها و جامعه محلی شده بود.
وی ادامه داد: با پیگیریهای قضائی، امروز آخرین جلسه نشست سازش با حضور شیوخ، سادات، معتمدین محلی و اعضای شورای حل اختلاف برگزار و اولیای دم طرفین رضایت خود را اعلام کردند و سازش به صورت رسمی ثبت شد.
امیری گفت: تلاش ما در دادگستری شهرستان باوی همواره بر این بوده که مسیرهای قانونی برای مصالحه و پایان اختلافات فراهم باشد و اعتقاد داریم که صلح و سازش در این پروندهها، به کاهش تنشهای اجتماعی و حفظ آرامش منطقه کمک میکند.
وی با قدردانی از همکاری بزرگان محلی و اعضای شورای حل اختلاف در شکلگیری این سازش، افزود: همراهی شیوخ، سادات و معتمدین محلی نمونهای از تعامل مثبت مردم با دستگاه قضائی و اهمیت حل مسالمتآمیز اختلافات است.