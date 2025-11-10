رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران از رونمایی سامانه ملی ترویج علم ایران خبر داد و گفت: این سامانه بستری دیجیتال برای گردآوری، تولید و انتشار محتوای علمی به زبان عمومی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد حسن‌زاده در مراسم بزرگداشت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه که امروز دوشنبه ۱۹ آبان در سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم برگزار شد، ترویج علم را گامی اساسی در آینده تعامل علم، صنعت و جامعه دانست و گفت: ایرانداک در طول نزدیک به ۶ دهه فعالیت خود، خدمات ارزنده‌ای به توسعه زیست‌بوم علم و فناوری کشور داشته و امروز نیز با همکاری انجمن ترویج علم ایران، در مسیر گسترش فرهنگ علمی گام برمی‌دارد.

وی با تأکید بر اینکه ترویج علم سرمایه‌گذاری راهبردی برای توسعه است، افزود: در دنیای امروز، ترویج علم دیگر فعالیتی فرهنگی یا آموزشی صرف نیست، بلکه سرمایه‌گذاری ملی و زیربنایی برای پیشرفت کشورها به شمار می‌آید. کشورهایی که در مرزهای علم و فناوری ایستاده‌اند، نخست با ترویج علم توانستند میان علم و جامعه پیوند برقرار کنند.

رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران شکاف میان علم و اجرا را از چالش‌های جدی کشور برشمرد و گفت: متأسفانه با وجود تلاش گسترده دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور، که برای بیشتر مسائل و چالش‌های ملی راه‌حل‌های علمی و فناورانه ارائه کرده‌اند، تنها بخش اندکی از این راه‌حل‌ها در عمل به کار گرفته می‌شود. برای پر کردن این فاصله، باید نه‌فقط بر تولید علم، بلکه بر ترویج، فهم و همیاری اجتماعی در علم تمرکز کنیم تا علم به بخشی از نظام تصمیم‌گیری و تولید در جامعه تبدیل شود.

وی با اشاره به سه گام بنیادین در مسیر ترویج علم افزود: برای نهادینه‌سازی فرهنگ علمی و پیوند واقعی میان دانشگاه، صنعت و جامعه، باید سه اصل علم‌باوری، علم‌یاوری و همیاری در علم را دنبال کنیم. علم‌باوری یعنی اعتماد به علم به‌عنوان مطمئن‌ترین راه برای حل مسائل کشور. جامعه‌ای که به علم باور دارد، تصمیم‌هایش را بر پایه داده و شواهد می‌گیرد، نه احساس و سلیقه. علم یاوری پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فناورانه؛ از آموزش و پژوهش گرفته تا حمایت از نخبگان و کاربست نتایج تحقیقات در صنعت و خدمات عمومی است و همیاری در علم؛ یعنی دعوت از مردم، رسانه‌ها، بخش خصوصی و نهادهای مدنی برای یاری‌رسانی به فرایند علمی. بدون همکاری ملی و چندجانبه این سه گام، ترویج علم تنها در حد شعار باقی می‌ماند.

حسن‌زاده با بیان این‌که دانش زمانی زنده است که به کار آید، تاکید کرد: اگر قرار است دانشگاه‌ها نقش مؤثرتری در توسعه صنعتی و اجتماعی کشور ایفا کنند، باید از مسیر ترویج و همگانی‌سازی علم عبور کنند. ترویج علم پلی میان پژوهشگران و صنعتگران، میان آزمایشگاه و کارخانه، میان نظریه و عمل است.

رئیس ایرانداک اظهار کرد: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران به عنوان نهاد ملی علم‌سنجی و اطلاع‌رسانی علمی کشور، تلاش دارد با ابزارهای داده‌محور، رسانه‌ای و آموزشی، نقش پیشران در اجتماعی‌سازی علم ایفا کند.

وی با اعلام خبر رونمایی از سامانه ملی ترویج علم ایران گفت: این سامانه بستری دیجیتال برای گردآوری، تولید و انتشار محتوای علمی به زبان عمومی است تا علم با زندگی مردم پیوند بخورد. این سامانه در دسترس عموم قرار دارد و در آینده بخش‌های متنوع‌تری مانند بانک محتوای ترویجی و شبکه ملی ترویج‌گران علم به آن افزوده خواهد شد.

رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران نقش ترویج علم در توسعه فناوری را کلیدی دانست و تأکید کرد: فناوری در خلأ رشد نمی‌کند؛ جامعه‌ای که به علم باور دارد، فناوری را می‌پذیرد و آن را به سمت نیازهای واقعی خود هدایت می‌کند. ما در مسیر توسعه فناوری نیازمند بسترهای گفت‌وگوی علمی میان دانشگاه، صنعت و مردم هستیم و ترویج علم دقیقاً چنین بستری را فراهم می‌کند.

حسن‌زاده خاطرنشان کرد: ترویج علم، راهی برای توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت و تقویت سرمایه اجتماعی علم در کشور است. هرچه علم در جامعه بیشتر فهمیده شود، توسعه فناورانه و نوآورانه ما نیز شتاب خواهد گرفت.