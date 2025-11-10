به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نماز طلب باران صبح امروز با حضور اقشار مختلف مردم مؤمن رامهرمز در فضای باز پارک جنگلی روبه‌روی روستای بنگستان و به امامت حجت‌الاسلام خلیلی، امام جمعه شهرستان، اقامه شد.

در این آیین معنوی که جمعی از مسئولان محلی، روحانیان، خانواده‌ها و اهالی روستا‌های اطراف نیز حضور داشتند. نمازگزاران با دل‌هایی آکنده از ایمان و امید، از درگاه خداوند متعال طلب بارش رحمت الهی کردند.

حجت‌الاسلام خلیلی در سخنان کوتاهی پیش از اقامه نماز با اشاره به کمبود بارندگی‌ها و ضرورت بازگشت به معنویت گفت: نماز باران تنها درخواست بارش نیست، بلکه نشانه توکل و بازگشت دل‌ها به خداوند است. اگر بندگان به درگاه الهی روی آورند، رحمت خداوند نیز نازل خواهد شد.

محمد سبزه زاری مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: طبق مدل‌های پیش‌بینی، بارش‌های موثر در خوزستان از آذر تا بهمن خواهد بود.