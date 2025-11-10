مراسم نکوداشت مقام علمی شهیدان محمدحسین افشردی (باقری) و غلامعلی رشید، دانش‌آموختگان دانشگاه تربیت مدرس با حضور استادان، همرزمان و خانواده‌های معظم شهدا در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس دانشگاه تربیت مدرس، در این مراسم گفت: این دو دانش‌آموخته برجسته دانشگاه ما، با تواضع، خدامحوری و تلاش علمی، از علم در راه خدمت به کشور، دفاع از سرزمین و تحقق صلح و ثبات بهره گرفتند. یوسف حجت گفت: مراسم بسیار فاخری است که یاد بزرگانی را زنده می‌کند که برای کشور ما مایه افتخار بوده و برای دانشگاه ما نیز به مراتب افتخار بزرگی هستند، چرا که دانش‌آموخته این دانشگاه بوده‌اند.

وی افزود: این دو بزرگوار حتی پیش از آغاز جنگ تحمیلی درخواست داشتند با سردار باقری دیدار داشته باشند و با هماهنگی‌های لازم، برنامه به انجام رسید. یکی از دغدغه‌های من این است که چرا دیر اقدام شد، اما با توجه به فارغ‌التحصیل بودن این عزیزان و نقش برجسته آنها، تصمیم گرفتیم مراسم را برگزار کنیم. به دلیل تعطیلی تابستان و نبود دانشجویان، تصمیم گرفتیم با کمی تأخیر در سال تحصیلی این مراسم را برگزار کنیم که خوشبختانه امروز در خدمت همه شما هستیم.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس افزود: روحیه معنوی، خدامحوری، تلاش، تواضع، مجاهدت و پیشرفت تحصیلی و علمی این دو شهید، آنها را قادر ساخته بود تا در موضوعات نظامی، دفاعی و امنیتی کشور و منطقه، با نبوغ و نوآوری نقش‌آفرینی کنند. پس از پایان دوران تحصیل، علاوه بر ایفای مسئولیت‌های کلان، هیچگاه از علم و فعالیت دانشگاهی فاصله نگرفتند و همواره در دانشکده‌ها و دانشگاه‌های مختلف حضور فعال داشتند.

وی افزود: شهید باقری علاوه بر دانشگاه تربیت مدرس، با چند دانشگاه دیگر همکاری داشت و دانشجویان جغرافیای سیاسی از تخصص، منش و شخصیت علمی ایشان بهره‌مند شدند. این دو شهید، فراتر از جایگاه صرف یک فرمانده نظامی، چهره‌های علمی و راهبرد شناس بودند که سرمایه بسیار ارزشمندی برای ایران و جهان اسلام به شمار می‌روند.

حجت گفت: این دو بزرگوار با نقش‌آفرینی در استحکام زیرساخت‌های دفاعی و راهبردی کشور و مدیریت شرایط بحرانی منطقه، همواره تأثیرگذار و موفق بودند. هرچند از حضور مادی آنها محرومیم، اما میراث علمی و تجربی این اندیشمندان، چراغ راه شاگردان و نسل‌های آینده خواهد بود و ثمره مجاهدت، اخلاص، ایمان، علم و اخلاق آنان برای همیشه جاری خواهد ماند.

سرلشکر رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرماندهی کل قوا هم در مراسم نکوداشت مقام علمی شهیدان باقری و رشید گفت: اینکه مردم شهید رشید و باقری را فقط به نظامی‌گری می‌شناسند از مظلومیت آنان است، ۴۵ سال زندگی سربازی کار مشکلی است. شهید رشید و شهید باقری کسانی بودند که آرزوی این را داشتند که به اتفاق خانواده بتوانند یک پارک و رستوران بروند. زندگی آنها زندگی خاصی بود.

وی گفت: شهید غلامعلی رشید و شهید باقری در کنار خانواده اش به شهادت رسیدند که این خیلی مظلومیت است. مردم ما این سرداران را فقط به نطامی‌گری میشناختند، اما اینها اهل کار علمی و پژوهشی بودند. این دو بزرگوار جزو نوابغ علوم استراتژیک بودند.