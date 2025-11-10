به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت هرمزگان گفت: استان در ایام فاطمیه دوم میزبان ۱۴ شهید گمنام است که پس از تشییع در شش شهرستان استان تدفین می‌شوند.

سرهنگ رضا رکن الدینی افزود: پیکر شهدا ۲۶ آبان ماه وارد استان می‌شوند و ۳ آذر ماه روز شهادت حضرت فاطمه (س) در شهر بندرعباس تشییع خواهند شد.

بیشتر بخوانید: یادواره ۱۳ شهید بخش گوهران بشاگرد

وی گفت: از سوم تا ۱۳ آذر ماه شهادت حضرت‌ام البنین (س) نیز شهدا در شهرستان‌های بندرعباس، میناب، رودان، حاجی آباد، بشاگرد و جاسک تشییع و تدفین می‌شوند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت هرمزگان افزود: شهرستان بندرعباس پنج شهید، شهرستان میناب سه شهید، شهرستان رودان دو شهید، شهرستان حاجی‌آباد دو شهید، شهرستان بندرجاسک یک شهید و شهرستان بشاگرد میزبان یک شهید گمنام است.