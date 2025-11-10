پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی سپیدان از دستگیری سارق و کشف ۱۳ فقره سرقت از اماکن خصوصی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ ذبیحالله رضایی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در شهرستان سپیدان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
او افزود: مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی یک سارق را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی او را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
او اضافه کرد: متهم به ۱۳ فقره سرقت از اماکن خصوصی در شهرستان سپیدان اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی سپیدان بیان کرد: فرد دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.