به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حجت الاسلام سید مهدی بهشتی مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: هدف از شکل گیری این رویداد ارتقای سطح آگاهی مهارتی مدیران آموزش و پرورش است.

وی افزود: در این کارگاه چهار روزه تا که بیست و یکم ابان ادامه دارد، مدیران آموزش و پرورش در قالب گروه‌های چند نفره مسائل و چالش‌های مدارس را بررسی می‌کنند واین چالش‌ها را تبدیل به مسئله و بعد مسئله را بر پایه یک فکری تبدیل به ایده می‌کنند.