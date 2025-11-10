به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، طرح ایمن‌سازی و ساماندهی دسترسی‌های غیراصولی و ناایمن محور استراتژیک یزد - طبس، با همکاری سه جانبه اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خرانق، دستگاه قضایی و صنایع و معادن مستقر در منطقه اجرا شد.

محور یزد _ طبس به دلیل استقرار تعداد زیادی از کارخانه‌های صنعتی، واحد‌های تولیدی و معادن بزرگ، روزانه شاهد حجم بسیار بالایی از تردد وسایل نقلیه سنگین و باری و نیازمند ایمن‌سازی است.

وجود دسترسی‌های نا ایمن همواره یکی از دلایل بروز تداخل ترافیکی و حوادث رانندگی بوده که در همین راستا تاکنون پنج مورد ایمن‌سازی در این محور انجام شده است؛ چرا که ساماندهی این دسترسی‌ها یکی از اولویت‌های اصلی مجموعه راهداری برای حفظ جان شهروندان و کاربران جاده است.