

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان دور مقدماتی هانیه رستمیان با ثبت امتیاز ۵۸۵ و تنها در x کمتر نسبت به رقیب چینی خود در جایگاه دوم ایستاد و فینالیست شد.

در فینال این مسابقات هانیه رستمیان در رده پنجم ایستاد.

سامیه یاسی با ۵۷۴ امتیاز در رده بیست و چهارم ایستاد و مینا قربانی با ۵۷۰ امتیاز در رده چهل و سوم ایستاد.

تیم بانوان ایران با ترکیب رستمیان، قربانی و یاسی ۱۷۲۹ امتیاز و تنها یک تیر x کمتر نسبت به تیم کره جنوبی در جایگاه چهارم ایستاد. تیم‌های چین، هند و کره جنوبی اول تا سوم شدند.

مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان با ۲۷ آبان ماه ادامه دارد.