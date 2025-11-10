پخش زنده
در سومین روز از مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان در مصر، نمایندگان کشورمان در تپانچه بادی ۱۰ متر بانوان در خط آتش ایستادند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان دور مقدماتی هانیه رستمیان با ثبت امتیاز ۵۸۵ و تنها در x کمتر نسبت به رقیب چینی خود در جایگاه دوم ایستاد و فینالیست شد.
در فینال این مسابقات هانیه رستمیان در رده پنجم ایستاد.
سامیه یاسی با ۵۷۴ امتیاز در رده بیست و چهارم ایستاد و مینا قربانی با ۵۷۰ امتیاز در رده چهل و سوم ایستاد.
تیم بانوان ایران با ترکیب رستمیان، قربانی و یاسی ۱۷۲۹ امتیاز و تنها یک تیر x کمتر نسبت به تیم کره جنوبی در جایگاه چهارم ایستاد. تیمهای چین، هند و کره جنوبی اول تا سوم شدند.
مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان با ۲۷ آبان ماه ادامه دارد.