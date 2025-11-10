امام جمعه اهر در جلسه شورای آموزش و پرورش با انتقاد از کمبود فضای آموزشی و تراکم بالای دانش‌آموزان در مدارس این شهرستان انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت الاسلام جلیل جلیلی گفت: در حال حاضر تراکم بالای دانش‌آموزی در کلاس‌های درس بیش از استاندارد‌های لازم است که این موضوع تاثیر منفی در آموزش و پرورش دانش آموزان می گذارد.

وی با اشاره به اینکه این تراکم با استاندارد‌های آموزشی و تربیتی سازگار نیست افزود: باید تکمیل فضا‌های آموزشی نیمه‌کاره در دستور کار باشد و مسئولان و خیّران در کنار هم برای تحقق این مهم تلاش کنند.