وزیر دفاع پاکستان با اشاره به وضعیت کنونی مسلمانان در غزه و کشمیر، هشدار داد، اگر کشور‌های اسلامی متحد نشوند هر یک به صورت جداگانه در معرض بحران و مشکلات مشابه قرار خواهند گرفت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون نیوز»، «خواجه آصف» وزیر دفاع پاکستان در پیامی به مناسبت روز اقبال لاهوری با تاکید بر اندیشه‌های این فیلسوف و شاعر بزرگ برای سربلندی امت اسلامی گفت: در شرایط فعلی و تحولات امروزی مربوط به جهان، تنها از طریق همکاری و اتحاد امت اسلامی می‌توان از تکرار فجایعی همچون غزه جلوگیری کرد و از حقوق مسلمانان مظلوم دفاع کرد.

وی بر پیروی از اندیشه‌های اقبال لاهوری تاکید کرد و افزود: اقبال همیشه بر وحدت کشور‌های اسلامی و ضرورت حمایت از مسلمانان مظلوم تاکید داشته است.

وزیر دفاع پاکستان اظهار داشت: امت اسلامی باید بر اساس آرای اقبال برای حمایت از مسلمانان کشمیر و فلسطین متحدانه عمل کند و مبارزه برای تحقق عدالت و آزادی مسلمانان را ادامه دهد.

خواجه آصف همچنین بر لزوم حفظ و زنده نگه داشتن اشعار و فلسفه اردو و فارسی علامه اقبال لاهوری تاکید کرد و گفت: متأسفانه ما از پیام اصلی اقبال فاصله گرفته‌ایم، در حالیکه او تمام عمر خود را با عشق، عزم و تلاش برای وحدت و پیشرفت امت اسلامی صرف کرد.