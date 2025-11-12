مدیر عامل شرکت گاز زنجان با هشدار به مشترکان: از باز بودن دودکش‌ها مطمئن شوید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر عامل شرکت گاز زنجان با هشدار به مشترکان: از باز بودن دودکش‌ها مطمئن شوید.

مدیرعامل شرکت گاز زنجان با هشدار و توصیه ایمنی به مشترکان گاز گفت: از باز بودن دودکش‌ها مطمئن شوید.

با هشدار نسبت به افزایش حوادث ناشی از گاز در فصل سرما، از شهروندان خواست پیش از استفاده از وسایل گرمایشی، از سلامت دودکش‌ها و مسیر خروج گاز اطمینان حاصل کنند.

مدیرعامل شرکت گاز افزود: با آغاز سرمای پاییزی، مردم استان نسبت به تمیز بودن دودکش‌ها و باز بودن مسیر خروج گاز دقت کافی داشته باشند تا از حوادث ناگوار پیشگیری شود.

وی با تأکید بر تنظیم دمای منازل بر روی ۲۰ درجه سانتی‌گراد افزود: رعایت الگوی دمایی مناسب علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی، هزینه گاز خانوار را نیز کاهش می‌دهد.

گفت: با رعایت این نکات ساده، هم از وقوع خطرات احتمالی جلوگیری می‌شود و هم در پله‌های پایین تعرفه قرار می‌گیریم که به نفع مردم است.