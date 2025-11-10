تولید ۶ فیلم کوتاه با محوریت شهدا در البرز
رئیس حوزه هنری استان البرز از تکمیل مراحل تولید و تدوین ۶ فیلم کوتاه با محوریت شهدای گرانقدر البرز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، محمد مهرابی از به ثمر نشستن شش پروژه فیلم کوتاه با محوریت شهدای گرانقدر البرز خبر داد و گفت: فیلم کوتاه زندگی شهید تیمسار ولیالله فلاحی به کارگردانی مهرداد قدرتیکیا و تهیهکنندگی علیاکبر رحمتی، مراحل تولید را پشت سر گذاشته و خردهروایت زندگی شهید شرعپسند به کارگردانی مصطفی عبادی نیز تدوین نهایی خود را تجربه میکند.
وی افزود: همچنین خردهروایت شهید حاج یدالله کلهر به کارگردانی هادی بهرامیان در مرحله کارشناسی هنری قرار دارد و خردهروایت همسر شهید مهدی شرعپسند به کارگردانی فرانک فروتن آماده ورود به مرحله پیشتولید است.
مهرابی ادامه داد: فیلمنامه تپه کرجیها به قلم علی کوچکی و کارگردانی رضا کوچکی نیز پس از تأیید شورای کارشناسی، مجوز ورود به مرحله تولید را دریافت کرد. دو اثر مادر شهید رضا پناهی و شهیدستان به کارگردانی امیرحسین قلیزاده هم پس از اصلاحات هنری، تدوین نهایی را خواهد گذراند.
محمد مهرابی، تأکید کرد: این آثار نه تنها روایتگر زندگی شهدای عزیز البرز هستند، بلکه بهعنوان پلی برای انتقال پیام ایثار، مقاومت و شهادت به نسل جوان عمل میکنند و حوزه هنری استان البرز همچنان تولید آثار فاخر در حوزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را در دستور کار دارد.