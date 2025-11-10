پخش زنده
امروز: -
عملیات اصلاح طرح هندسی میدان مرجان همزمان با گرامیداشت هفته کیش آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، این طرح با هدف بهبود تردد شهری، افزایش ایمنی، کاهش تداخل عبور و مرور خودروها و ارتقای جلوههای بصری شهر در دستور کار قرار گرفته و بخشی از برنامههای توسعه شهری شرکت عمران، آب و خدمات کیش با هدف ارتقای کیفیت زندگی ساکنان و تسهیل تردد گردشگران است.
با اجرای این طرح علاوه بر اصلاح هندسی میدان، زیرسازی، تثبیت بستر خاک و اجرای روکش آسفالت نیز انجام میشود.
در حدود ۱۱ هزار مترمربع از سطح طرح عملیات اصلاح هندسی انجام می شود که شامل دو هزار و دویست مترمکعب تثبیت خاک، یازده هزار مترمربع روکش آسفالت و دو هزار و پانصد مترمربع جدولگذاری است.
طرح اصلاح هندسی میدان مرجان بهعنوان یکی از محورهای مهم عبور و مرور خودروها در کیش، گامی برای افزایش ایمنی، بهبود دسترسیها و روانسازی جریان عبور و مرور در ادامه روند نوسازی و بهسازی معابر اصلی کیش اجرا میشود.