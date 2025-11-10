

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امروز دوشنبه ۱۹ ابان در دهکده بازی‌های کشور‌های اسلامی از سامیار عبدلی اولین طلایی کاروان ایران در این باز‌ها تقدیر شد

در این مراسم که با حضور محمد تابع سرپرست کاروان ایران در ریاض و محسن رضوانی رییس فدراسیون ورزش‌های آبی و اعضای کادر سرپرستی کاروان ایران انجام شد پاداش نقدی سامیار عبدلی به وی اهدا شد؛ و سامیار عبدلی شناگر ایران دیروز توانست اولین مدال طلای کاروان ایران را در ماده ۵۰ متر آزاد به دست بیاورد.

مبلغ پاداش کمیته ملی المپیک برای مدال طلا، دو میلیارد ریال است.

در ادامه این تقدیر از تیم ملی چهار نفره شنا ایران که در ماده چهار در دویست آزاد که توانسته بودند نشان برنز را کسب کنند تقدیر شد.

علی رشیدپور، محمد قاسمی، متین سهران و محمد مهدی غلامی مدال آوران تیم ملی شنای ایران در ماده چهار در دویست متر بودند که پاداش پانصد میلیون ریالی کمیته ملی المپیک را از محمد تابع سرپرست کاروان ایران دریافت کردند.