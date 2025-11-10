قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور در سفر استانی به خوزستان و در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اهواز، به جایگاه ویژه خوزستان در تاریخ و فرهنگ ایران تاکید کرد.

گفت: استان خوزستان علاوه بر آثار تاریخی و طبیعی ارزشمند، دارای میراثی غنی از فرهنگ دینی و آئین‌های مذهبی است. قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور افزود : در تلاش هستیم گردشگری مذهبی و زیارتی در این استان را با تکیه بر ظرفیت جبهه‌های حق علیه باطل توسعه دهیم. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی دارابی در دیداری صمیمانه با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعبدالنبی موسوی‌فرد

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌فرد نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اهواز نیز در این دیدار ، ضمن قدردانی از نگاه فرهنگی و معنوی وزارت میراث فرهنگی، تأکید کرد: میراث معنوی و دینی بخشی از هویت مردم خوزستان است. هرچه پیوند میان میراث فرهنگی و ارزش‌های مذهبی عمیق‌تر شود، زمینه برای رشد فرهنگی و اخلاقی جامعه نیز بیش از پیش فراهم‌ خواهد شد.

قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور همچنین در بازدید از عمارت هوزای اهواز ، بر اهمیت مرمت و بهره‌برداری هوشمندانه از آثار تاریخی تاکید کرد.

این عمارت که معروف است به «مدرسه ارامنه» ، پیش از تبدیل به فضای فرهنگی-هنری، نمونه‌ای از معماری بومی شهر اهواز به شمار می‌رفت .

در این بازدید که مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم حضور داشت، دارابی گفت : استمرار فعالیت‌های فرهنگی‌هنری در بنا‌هایی همچون عمارت هوزای، نه تنها به حفظ هویت میراثی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند سهم استان در گردشگری و فروش صنایع دستی را افزایش دهد.