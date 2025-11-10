به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رژیم اشغالگر بعد از ظهر امروز حومه منطقه «الحمیره» واقع در جنوب لبنان را هدف حمله پهپادی قرار داده است.

منابع لبنانی می‌گویند این حمله هوایی در منطقه‌ای خالی از سکنه انجام گرفت و تلفاتی نداشته است.

پهپادهای ارتش رژیم اشغالگر لحظاتی پیش همچنین منطقه «الریحان» شهرستان «جزّین» در جنوب لبنان را هدف حمله پهپادی قرار داده‌اند.

ارتش رژیم صهیونیستی شامگاه یکشنبه، یک خودرو را در منطقه حومین در جنوب لبنان هدف حمله پهپادی قرار داده بود که به شهادت یک نفر منجر شد.

وزیر بهداشت لبنان روز یکشنبه اعلام کرد: طی یک ماه اخیر در نتیجه تجاوزات هوایی رژیم اشغالگر، ۲۸ نفر به شهادت رسیده‌اند.

این حملات و تجاوز به خاک لبنان در حالی صورت می‌گیرد که نقض مکرر حاکمیت این کشور توسط رژیم صهیونیستی با سکوت نگران‌کننده جامعه جهانی همراه بوده و نگرانی‌ها درباره هدف‌گیری مستقیم غیرنظامیان و زیرساخت‌های شهری را افزایش داده است.

رژیم صهیونیستی یکم اکتبر ۲۰۲۴ (۱۰ مهر ۱۴۰۳)، تجاوز خود را به لبنان شروع و بعد از ۲ ماه چهارشنبه هفتم آذر با میانجیگری آمریکا آتش‌بس را امضا کرد.