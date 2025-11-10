شهردار یزد از پذیرش طرح پژوهشی در زمینه سازه‌های خشتی و حمایت از این طرح با هدف حل مشکلات ساکنان بافت تاریخی برای ساخت و ساز و نوسازی ساختمان‌های این بافت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ابوالقاسم محی الدینی گفت: در شانزدهمین جلسه شورای پژوهشی شهرداری یزد، چندین طرح تحقیقاتی از جمله یک طرح در حوزه سازه‌های خشتی، به عنوان یکی از موضوعات جدی و مشکلاتی که مردم برای ساخت و ساز ونوسازی ساختمان در بافت تاریخی با آن مواجه هستند، مطرح شد.

وی با بیان این که خوشبختانه این طرح تحقیقاتی با پیشرفت خوبی همراه بوده است، افزود: مقرر شد شهرداری نیز از این طرح، حمایت‌های لازم را داشته باشد تا بتوانیم مشکلات مردم را در زمینه ساخت و ساز و نوسازی ساختمان‌ها دربافت تاریخی برطرف کنیم.

شهردار یزد ادامه داد: این طرح تحقیقاتی در شورای پژوهشی شهرداری یزد مورد پذیرش قرار گرفته است و امیدواریم با تکمیل آن، در نهایت به مرحله صنعتی‌سازی و تولید انبوه برای استفاده عمومی برسد.

به گفته‌ی محی الدینی، مقرون به‌صرفه بودن نوع مصالح و شرایط آسان اجرای آن، از ملزوماتی است که در این طرح باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی اظهار امیدواری کرد با نهایی شدن نتایج این طرح ظرف مدت یک سال آینده، بتواند مجوز‌های لازم را از مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی بگیرد و یکی از مشکلات مردم را در زمینه ساخت و ساز و نوسازی ساختمان‌ها در بافت تاریخی، برطرف کند.