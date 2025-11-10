پخش زنده
رئیس سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه ورزش نه تنها به عنوان یک مقوله هویتساز در تثبیت هویت ایرانی موثر است بلکه باعث میشود پرچم کشور را در عرصههای بینالمللی به اهتزاز درآورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سازمان امور دانشجویان؛ مراسم بدرقه رسمی تیم بسکتبال سه نفره دختران دانشگاه پیام نور برای حضور در مسابقات جام جهانی برزیل با حضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر خسرو پناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، دکتر ناجی رئیس دانشگاه پیام نور برگزار شد.
حبیبا در این مراسم، ضمن تاکید بر توجه ویژه به ورزش دانشگاهی در راستی سلامت روان و جسم دانشجویان گفت: سازمان امور دانشجویان متولی ورزش دانشگاهی کشور است و در این راستا با هماهنگی فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی و اداره کل تربیت بدنی سازمان فعالیتهای متنوعی را در این راستا برنامه ریزی و اجرا میکنند.
وی با بیان اینکه ورزش نه تنها به عنوان یک مقوله هویتساز در تثبیت هویت ایرانی موثر است بلکه باعث میشود پرچم کشور را در عرصههای بینالمللی به اهتزاز درآورد، بر اهمیت نقش جوانان نسل زد و آلفا تأکید کرد و گفت: این نسل باید ثابت کند که ملت ایران شایستگیهای بیشتری دارد و باید در سطوح جهانی به عنوان پیشرو شناخته شود؛ در این راستا فعالیتهای ورزشی شما میتواند روحیه ملی را تقویت کند و نسل جوان را به سوی موفقیت هدایت نماید.
حبیبا همچنین به چالشهای سلامتی دانشجویان اشاره کرد و افزود: آمارها نشان میدهد که حدود ۱۰ درصد از دانشجویان با مشکلات مواجه هستند که ناشی از سبک زندگی غیرفعال و وابسته به تکنولوژی است؛ بنابراین ورزش میتواند به بهبود سلامت جسمی و روحی دانشجویان کمک کند و حس رقابت و انگیزه را در آنها تقویت نماید.
رئیس سازمان امور دانشجویان، در پایان خاطرنشان کرد: ان شاء الله با دستان پر به کشور بازگردید و پرچم ایران را در میادین بینالمللی برافراشته کنید. موفقیت شما میتواند به عنوان منبع انگیزهای برای سایر دانشجویان باشد و در مقابله با چالشهای روحی و روانی که بسیاری از جوانان با آن مواجهند، تأثیر بگذارد.