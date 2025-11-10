تعداد کل شهدا از آغاز جنگ غزه تاکنون، به ۶۹ هزار و ۱۷۹ نفر رسیده و تعداد مجروحان نیز به ۱۷۰ هزار و ۶۹۳ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همچنین در گزارش روزانه وزارت بهداشت غزه اعلام شد که امروز پیکر ۱۵ شهید که از سوی نظامیان رژیم اشغالگر تحویل داده شده‌اند، به بیمارستان‌ها رسیده است؛ با این مورد تازه، شمار پیکرهای شهدا که از سوی اشغالگران تحویل داده شده‌اند به ۳۱۵ نفر رسیده است.

این ارقام، بار دیگر عمق فاجعه انسانی در غزه را به‌ روشنی نشان می‌دهد؛ فاجعه‌ای که پس از دو سال و با وجود آتش‌بس‌ همچنان ادامه دارد و آمار قربانیان لحظه‌به‌لحظه رو به افزایش است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش آماری روزانه وزارت بهداشت غزه درباره تلفات انسانی ناشی از ادامه جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه، طی ۲۴ ساعت گذشته سه شهید و سه مجروح جدید به بیمارستان‌های غزه رسیده‌اند؛ این سه شهید شامل یک قربانی تازه، یک پیکرِ از زیر آوار خارج شده و یک شهید بر اثر جراحات پیشین بوده است.

در این گزارش تأکید شده است که هنوز شمار نامعلومی از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند زیرا به‌دلیل شرایط امنیتی و کمبود تجهیزات، تیم‌های امدادی قادر به رسیدن به محل‌ها و انتقال اجساد نیستند.

از زمان آغاز آتش‌بس در نتیجه نقض توافق از سوی رژیم اشغالگر (۱۱ اکتبر ۲۰۲۵)، ۲۴۲ نفر به شهادت رسیده و ۶۲۲ نفر زخمی شده‌اند.