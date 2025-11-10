هنرمندان صداوسیمای مرکز ایلام با ارائه آثاری ارزشمند در سوگواره فرهنگی هنری محرم خوش درخشیدند و موفق به کسب دو عنوان برگزیده شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ در اختتامیه چهاردهمین دوره سوگواره فرهنگی هنری محرم، که امروز دوشنبه در خرم آباد استان لرستان برگزار شد، خانم‌ها فاطمه صیدی و اسما استخری در بخش پادکست برگزیده شدند.

در مراسم اختتامیه تندیس سوگواره به دو پادکست از رادیو ایلام با محوریت شهید سیروس خنجری از شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه به تهیه کنندگی فاطمه صیدی و پادکست پرچم به تهیه کنندگی اسما استخری اعطا شد.

سوگواره ملی «مَحرمِ مُحَرم» با رویکرد دفاع از وطن و همبستگی ملی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در رشته‌های عکس، تایپوگرافی، پوستر و پادکست رادیویی برگزار شد.